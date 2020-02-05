2020/02/05 | 17:58 - المصدر: بغداد اليوم

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كتائب حزب الله: الحملة ضد الرموز الدينية والوطنية اسلوب خبيث لضرب المعتقدات واشاعة الفوضى

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بغداد اليوم- ديالى

تحدث عضو تحالف سائرون، النائب اسعد عبد السادة، الثلاثاء (04 شباط 2020)، عن تأثير خروج القوات الامريكية من العراق على الشرق الأوسط، مشيراً الى أن الهدوء سيعم المنطقة اثر هذا الخروج ان تحقق.

وقال عبد السادة في حديث لـ (بغداد ال

بغداد اليوم - كردستان

نفى النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني دانا جزا، الاربعاء (5 شباط 2020)، الأنباء التي تحدثت عن ترشيح حزبه للقيادي في الحزب هوشيار زيباري لمنصب وزير المالية في الحكومة الانتقالية المقبلة برئاسة محمد توفيق علاوي.

وقا

بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو لجنة النزاهة البرلمانية، النائب طه الدفاعي، الأربعاء، عن ابرز التفاصيل التي تم بحثها خلال لقاء رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، بعدد من النواب داخل مقر اقامته المؤقت، في المنطقة الخضراء في وقت سابق.

وتحدث الدفاعي في

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