القبض على مجرم شارك بعمليات إرهابية في نينوى

2020/02/05 | 18:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأربعاء، القاء القبض على مجرم شارك بعمليات إرهابية بمحافظة نينوى.وذكرت المديرية في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، أن “مفارز خلية الاستخبارات ومكافحة الارهاب التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع سرية الواجبات الخاصة بالمديرية، ألقت القبض على احد الارهابيين في قضاء مخمور بالموصل”.وأضاف البيان، أن ” […]

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