تقرير اميركي: هذا ما سيحصل في العراق بفعل انسحاب القوات الأميركية

2020/02/05 | 18:08 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



قال تقرير هيئة أميركية مستقلة، أن تنظيم داعش حافظ على قدراته في سوريا رغم مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي...

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