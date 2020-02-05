كوردستان: لا بد أن تمثل الحكومة الاتحادية القادمة الجميع

2020/02/05 | 18:37 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني خلال لقائه السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر ووفده المرافق – صورة: KRG

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