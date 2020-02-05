تنسيق عال لفتح الطرق والجسور المغلقة في بغداد

2020/02/05 | 18:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكدت مديرية المرور العامة، اليوم الأربعاء، أن هناك تنسيقاً عالي المستوى لفتح الطرق والجسور المغلقة.

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