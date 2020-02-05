العراق يصدر 3 محاصيل زراعية الى المانيا وروسيا

2020/02/05 | 18:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] أكد العراق مضيه بمنع إستيراد المحاصيل الزراعية من الخارج وتعزيز الاكتفاء الذاتي.

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