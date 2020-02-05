فيديو.. صداماتٌ بين ميليشيا “القبعات الزرق” ومتظاهرين في النجف

2020/02/05 | 18:41 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحل العراق – محمد الجبوري يبدو أن ميليشيا #القبعات_الزرق لا تتوقّف عن حملاتها القمعية بحق المتظاهرين المحتجّين في #بغداد، ومحافظات الوسط والجنوب العراقي، رغم كل دعوات التهدئة التي توجّه إليهم.[…]

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