موقع عسكري: واشنطن أعادت نشر أسطول جوي من طائرات “جي ستارز” في المنطقة

2020/02/05 | 18:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد موقع “ميليتري” الأميركي، بإعادة واشنطن نشر أسطولها الجوي من طائرات أنظمة المراقبة الرادارية المشتركة لصد الهجمات “جي ستارز” في الشرق الأوسط، رغم الانباء التي أشارت الى سحبها.

ونقل الموقع عن قيادة القوات الجوية الأميركية، إن الطائرات نفذت آخر عملياتها ضمن مهام القيادة المركزية في أكتوبر الماضي، مبينة أن هذه الطائرات يمكنها أن تحدد مواقع الأهداف الأرضية وتتابعها، وشوهدت للمرة الأخيرة في قاعدة العديد الجوية في قطر بتاريخ السادس عشر من يناير الماضي.

وأضافت القيادة، أن الطائرات زودت القادة بمعلومات استخباراتية حساسة وقدرات مميزة على المراقبة والاستطلاع في المنطقة، لكنها لم تذكر القيادات العسكرية المدة التي سيطول فيها استخدام الطائرات في الشرق الأوسط.

هذا وتزامنت عودة الأسطول الجوي وسط توتر متزايد بين واشنطن وطهران، خاصة بعد الغارة الأميركية قتلت قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

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