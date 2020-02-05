2020/02/05 | 18:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البنتاغون يرسل قوات اضافية الى العراق ومصدر يكشف نتائج محادثات الـ"الباتريوت"

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