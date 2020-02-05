تفاصيل الحالة الصحية للفنانة المصرية «بشرى»

2020/02/05 | 18:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) – منى شعلان/ تعرضت الفنانة المصرية «بشرى» لوعكة صحية حادة، مؤخرًا ، نقلت على إثرها لأحد المستشفيات بالقاهرة، وذلك بعد عودتها من حضور فعاليات مهرجان العين السينمائي بدولة الإمارات.حيث تعانى «بشرى» من أزمة تنفس حادة ، نتيجة لإصابتها بحساسية موسمية، شديدة للغاية تحولت من التهاب شعب هوائية لبوادر التهاب رئوى، مما استدعى الأمر احتجازها […]

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