علاوي يلتقي مع خمسين نائبا من كتل برلمانية مختلفة ويطرح برنامجه الحكومي.

2020/02/05 | 18:48 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو لجنة النزاهة البرلمانيةطه الدفاعي ان”اللقاء الذي جمع علاوي مع خمسين نائبا من كتل برلمانية مختلفة تحدث فيه علاوي عن رؤيته في اختيار كابينته الوزارية، واستجابته لمطالب المتظاهرين، وعلاقات […]

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