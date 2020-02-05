نتائج الديمقراطيين لم تعلن كاملة رغم مرور يوم من اجرائها !

2020/02/05 | 18:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/غازي المشعل – ولاية ايوا الامريكية/..بعد تأخير دام اكثر من يوم كامل ، لم تعلن حتى الان في ولاية ايوا في الغرب الأوسط الامريكي نتائج المرحلة الاولى من عملية ترشيح شخصيتين تخوضان سباق الانتخابات الامريكية القادمة ٢٠٢٠ .و تأخر اعلان النتائج النهائية حتى الآن على غير العادة بسبب ما وصف بخلل فني في تحميل الموقع […]

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