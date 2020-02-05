شهود عيان: القبعات الزرق يهاجمون المعتصمين في النجف ويحرقون خيامهم

2020/02/05 | 18:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال متظاهرون من مدينة النجف العراقية، الأربعاء، إن مسلحين يعتقد أنهم تابعون لميليشيا "القبعات الزرقاء" الموالية للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، هاجموا ساحة الصدرين التي يتجمع بها المعتصمون مستخدمين الأسلحة الحية والهراوات.

واتهم شهود عيان عناصر الميليشيا بإحراق خيم المعتصمين.

وقال المتظاهر (م.م) لموقع "الحرة" إن عناصر الميليشيا دخلوا ساحة الصدرين من جهة حي الغدير في محافظة النجف، وحاولوا التلاعب في الشعارات التي أطلقها المحتجون.

وحصل موقع "الحرة" على هذا التصوير من مواطنين قاموا بإرساله.

وأضاف المتظاهر (م.م) إن "الصدريين رفضوا مطالب المتظاهرين لهم بالانسحاب من الساحة وبدؤوا بالدخول بأعداد كبيرة تصل إلى 200-300 مسلح بالهراوات والأسلحة الحية وقنابل المولوتوف".

وأشار المتظاهر إلى وجود أنباء عن حدوث إصابات بين المتظاهرين، كما أن العديد من الخيم احترقت بقنابل المولوتوف التي ألقاها "عناصر الميليشيا".

تصوير آخر لساحة اعتصام النجف بعد الاعتداء

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