2020/02/05 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان .سهيل قبلان .انا محمدابن سعيد البركهأُصبتُ بالغاز المسيل للدموع في الميادينِلاننيرائدها الجريءوابنها العريقانا واترابيحنا السويد والحنين دوفوالعفو اغبارية النبيلوسكرتير حزبنا الشيوعي الاصيلمحمد النفاع سنديانة الادبْوالرمز رامز جرايسيحبيب نهج الشاعر الزياد توفيق العظيمونخلة الشعر سميح القاسموخلِّه الوفيُّ في العطاءالشاعر الكبيرُ نايف ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سهيل قبلان - ازداد حبا للحياة في بلادي العامره) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#سهيل قبلان - ازداد حبا للحياة في بلادي العامره) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).