سهيل قبلان - قبلة حب أبدية

2020/02/05 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان حملتُ منذ الصغرولم أزلوهكذا أبقى الى المماتالراية الحمراء شامخاوعن قناعة بأنهامستقبل الشعوب كلهاشعارهامطرقة تعانق الشاكوشووحدهاتمحو الحدود بين الدولتقفل أبواب ظلام الأفئدهالى الأبدروعتهاتمنح كل البشرقبلة حب أبديةليعشقوا الحياهعابقة بأجمل الحب الجميل للجميعيغسل كل ......

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