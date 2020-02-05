البنك المركزي يكشف قيمة مبيعاته بمزاد الأربعاء

2020/02/05 | 18:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي، انخفاض قيمة مبيعات العملة الأجنبية في المزاد المنعقد اليوم الأربعاء، إلى 166.2 مليون دولار، مقارنة بمبيعات مزاد أمس الثلاثاء، والبالغة 207.33 مليون دولار.وبلغ سعر الصرف 1190 ديناراً لكل دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي، في المزاد المنعقد بمشاركة 25 مصرفاً.وذكر المركزي، أن المبيعات المنفذة بمزاد اليوم هي نتائج يوم […]

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