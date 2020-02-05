ادوارد  سعيد: مثقف المضطهدين وناقد الاستشراق المؤدلج

2020/02/05 | 18:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انغير بوبكر باحث مغربي في العلاقات الدولية غيب السرطان المفكر والباحث والناقد الفلسطيني ذو الحضور العالمي المتميز الراحل ادوارد سعيد يوم 25 شتنبر 2003 عن عمر يناهز ثمانية وستون عاما بعد حياة ثقافية وفكرية وفنية خصبة وغنية استطاع في حياته ان يفرض نفسه كمثقف مفكر مؤمن بقضايا الديموقراطية وحقوق الانسان بالعالم الثالث و ان […]

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