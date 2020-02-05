الصحة تصدر توضيحاً بشأن حالة العراقيين العائدين من الصين

2020/02/05 | 18:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والبيئة سيف البدر عن وصول الجالية العراقية في الصين الى مطار بغداد الدولي.

وأكد البدر في بيان ورد لشفق نيوز انه لا توجد اي إصابة في أفراد الجالية بفايروس كورونا حسب الفحوصات الأولية والحالية.

وأوضح ان فريقا طبيا متخصصا كان في استقبال الجالية العراقية، حيث تم نقلهم الى مؤسسة صحية خاصة بهم لغرض عزلهم مدة 14 يوما وهي فترة حضانة المرض لحين التأكد من خلوهم تماما من الإصابة.

وأضاف المتحدث الرسمي ان أفراد الجالية تم عزلهم في مؤسسة صحية خاصة بهم تحوي كافة الخدمات الصحية والفندقية المطلوبة وحضر الإجراء عدد من السادة النواب في لجنة الصحة والبيئة النيابية.

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