الصحة العامة تحتجز 14 عراقياً بسبب فايروس “كورونا”.

2020/02/05 | 18:55 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدير الصحة العامة في دائرة صحة بغداد، نازك الفتلاوي، الأربعاء عن احتجاز 14 عراقياً بسبب فايروس “كورونا”.وقال الفتلاوي في تصريح صحفي، إن “الصحة العراقية اتخذت إجراءات مشددة لمواجهة […]

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