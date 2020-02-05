بالفيديو .. القوات الامنية تتوجه لساحة الصدرين في النجف

2020/02/05 | 19:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - النجف

حصلت (بغداد اليوم)، مساء الاربعاء، على مقطع فيديو يظهر لحظة توجه القوات الامنية الى ساحة الصدرين ...





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