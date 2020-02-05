خروج طائرة عن المدرج وانشطارها قسمين بعد هبوطها في اسطنبول

2020/02/05 | 19:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أفادت وسائل إعلام، الأربعاء (05 شباط، 2020) بخروج طائرة عن المدرج وانشطارها قسمين بعد هبوطها في العاصمة التركية، إسطنبول.

وذكرت محطة العربية الحدث، في خبر عاجل: "خروج طائرة عن المدرج وانشطارها قسمين بعد هبوطها في إسطنبول".

بغداد اليوم - كردستان

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني والسفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر، الاربعاء (5 شباط 2020)، ضرورة ان تلبي الحكومة العراقية المقبلة مطالب المواطنين.

وقالت رئاسة الاقليم في بيان، إن "بارزاني استقبل،

بغداد اليوم-النجف

أفاد مصدر أمني، الأربعاء (05 شباط، 2020) بأن محافظ النجف، لؤي الياسري، وقائد شرطة المحافظة، فائق فليح، أجريا اتصلا بقيادات التيار الصدري لسحب أتباع التيار من ساحة الصدرين.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إن "المحافظ وق

بغداد اليوم- بغداد

حصلت وكالة (بغداد اليوم) الإخبارية، اليوم الأربعاء، على وثيقة صادرة من مؤسسة الشهداء العراقية، تخص حقوق الشهيد المطلق او المتوفاة زوجته او والديه.

وجاء في الكتاب الذي أصدرته المؤسسة، ان "على كافة دوائر ومديريات المؤسسة (

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