بارزاني والسفير الاميركي يؤكدان ضرورة تشكيل حكومة تقوم بإصلاحات تلبي مطالب العراقيين

2020/02/05 | 19:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - كردستان

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني والسفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر، الاربعاء (5 ...





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