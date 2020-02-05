بيان جديد من مقتدى الصدر حول

2020/02/05 | 19:03 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرمع استمرار أعمال العنف ضد المتظاهرين في بغداد والمحافظات، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى كشف من وصفهم بـ"المخربين"، مؤكدًا عدم وجود تمييز بين "ثوار تشرين السلميين وثوار الإصلاح".

دعا الصدر أنصاره إلى "مساعدة" القوات الأمنية في كشف من وصفهم بـ"المخربين وأدعياء الوطنية"

وقال الصدر في بيان نشره عبر حسابه في تويتر، "لزامًا ومن أجل العراق، لا نفرق بين طوائف العراق ومكوناته"، داعيًا أنصاره إلى "عدم التفريق بين العراقيين بفعل أو كلمة على الإطلاق".

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محتجو تشرين "يتحدون" مقتدى الصدر

وأضاف الصدر، "لا تمييز بين ثوار تشرين السلميين وبين ثوار الإصلاح، إلا من له أجندات خارجية أو مندس يريد الفتنة أو يحمل السلاح ضد العراقيين، أو من يريد تعطيل التقدم العلمي من خلال غلق الصروح الدراسية، أو من يريد تعطيل الحياة اليومية، فكل هؤلاء ليس منا نحن العراقيين الوطنيين".

كما طالب الصدر، بالكشف عمن وصفهم بـ"بالمخربين وأدعياء الوطنية عبر مساعدة القوات الأمنية"، فيما وجه "القبعات الزرق" بـ"تمهيد الطريق لذلك بكل ود وسلام ومحبة".

قال الصدر أيضًا، إن "قلوبهم (القبعات الزرق) مفتوحة لكل العراقيين كما عهدهتم وخبرتهم من قبل".

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