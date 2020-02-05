سائرون يدعو توفيق علاوي لتشكيل حكومته: أرسلها للبرلمان سريعًا

2020/02/05 | 19:03 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريردعا رئيس تحالف سائرون في محافظة ديالى النائب برهان المعموري، رئيس مجلس الوزراء المكلف إلى الإسراع بتشكيل الكابينة الوزارية الجديدة وإرسالها للبرلمان لتنال شرعيتها.

قال المعموري في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "أبناء الشعب العراقي قد انتظروا كثيرًا قبل أن يكلف رئيس الجمهورية محمد علاوي لرئاسة مجلس الوزراء"، مبينًا أن "الجماهير باتت تترقب تنفيذ الوعود التي أعلن عنها الرئيس المكلف في وقت سابق".

أضاف أن "التحديات التي تواجه رئيس مجلس الوزراء المكلف يتطلب معها اتخاذ إجراءات حاسمة وعاجلة تتلاءم مع تطلعات الجماهير المحتجة"، لافتًا إلى "أهمية أن تفسح الكتل السياسية كافة المجال أمامه ليختار كابينته الوزارية بحرية تامة".

أكد على "ضرورة تلبية مطالب المتظاهرين وجعلها أولوية قصوى في برنامجه الحكومي، داعيًا إياه إلى "الإسراع بتشكيل كابينته الوزارية، باختيار شخصيات تتمتع بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية والمهنية العالية، وإرسالها للبرلمان لتنال شرعيتها".

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