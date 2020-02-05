المسابقات تعتمد آلية منصفة لممتاز الكرة

2020/02/05 | 19:04 - المصدر: الصباح

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بغداد/الصباح

قررت لجنة المسابقات اعتماد آلية منصفة لمسابقة دوري الكرة الممتاز المؤمل انطلاقه في السادس عشر من شباط الحالي بعد التشاور مع ممثلي الأندية المشاركة في الاجتماع الذي احتضنه مقر الاتحاد ظهر أمس الأربعاء، بينما تم تحديد يوم الاثنين المقبل موعدا لسحب قرعة المباريات.

وتوصلت اللجنة إلى اتفاق مع ممثلي الأندية يقضي بان تلعب المسابقة بطريقة الدوري العام من مرحلة واحدة بمشاركة 15 ناديا، على أن يلعب كل فريق سبع مباريات في ملعبه ومثلها خارج قواعده، تحقيقا لمبدأ التكافؤ بين الجميع.

وسيتوج الفريق الذي يتمكن من جمع أكبر عدد ممكن من النقاط بلقب البطولة، بينما تقرر رسميا إلغاء الهبوط إلى دوري المظاليم بالنسبة للأندية التي انسحبت أو التي ستحتل المراكز الأخيرة في المسابقة.

وحددت لجنة المسابقات الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين المقبل موعدا لسحب قرعة مسابقة الموسم الحالي بحضور ممثلي الأندية الـ15 الزوراء والقوة الجوية والشرطة والطلبة والنجف ونفط الوسط والميناء ونفط الجنوب ونفط ميسان والنفط والكهرباء والصناعات الكهربائية والحدود وأمانة بغداد وأربيل.

وسبق لأندية الكرخ والسماوة والديوانية وزاخو والقاسم ان اعلنت انسحابها بصورة رسمية من منافسات الدوري نظرا لتسريح قسم كبير من اللاعبين وعدم قدرة البعض على دفع التكاليف المالية للاعبين والملاكات الفنية.

وكانت لجنة المسابقات قد أقرت في سابق اعتماد آلية المجموعات، بتوزيع الأندية المشاركة بين ثلاث مجموعات بواقع خمسة في كل مجموعة، وتحتضن ملاعب اقليم كردستان المنافسات، لكن ادارات عدد من الأندية أعلنت اعتراضها الصريح على هذه الآلية ما دفع اللجنة إلى تغييرها.

تجدر الاشارة الى ان الشرطة توج بلقب الدوري الكروي الممتاز في الموسم الماضي بعد منافسة قوية مع القوة الجوية الذي جاء وصيفا.

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