2020/02/05 | 19:04 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / حيدر كاظم

احتفى الاتحاد المركزي للملاكمة بالانجازات التي حققها ابطال اللعبة عربيا وقاريا، في الفترة الاخيرة، واقام احتفالية خاصة، حضرها وزير الشباب الدكتور احمد رياض ونخبة من الشخصيات الرياضية ووسائل الاعلام.

وقال امين سر اتحاد الملاكمة علي عبد الزهرة في حديث مع “ الصباح الرياضي “ : ان ابطالنا يستحقون كل التقدير والاحترام بعد المجهودات والنتائج التي حققوها خارجيا واسهموا في تعزيز سمعة اللعبة ورفع علم البلاد وعزف النشيد الوطني بوصولهم الى منصات التتويج.

واشار الى ان اتحاد الملاكمة واهل الشأن قطفوا الثمار بعد المنهاج والتخطيط والدعم المتواصل لمنتخباتنا الوطنية، اذ عملوا ما في وسعهم لاعادة رياضة الفن النبيل الى سابق عهدها، وفعلا حقق ابطالنا افضل النتائج ، اخرها حصد 6 اوسمة ملونة ضمن البطولة العربية بفئة الناشئين، التي اقيمت في الكويت.

واضاف ان انجازات رياضتنا لم تقتصر على الملاكمين فقط اذ شارك عدد من المدربين والحكام في دورات اسيوية وحصلوا على درجات تقييمية مميزة، مبينا ان الحفل شهد فعاليات متعددة، وتم توزيع الشهادات التقديرية في نهاية الكرنفال.

وبشأن تحضيرات منتخباتنا للبطولات المقبلة اكد عبد الزهرة ان الوطني تنتظره مشاركة مهمة في منافسات اسيا التأهيلية وستضيفها الاردن مطلع شهر اذار، مضيفا ان التحضيرات متواصلة وبتواجد 7 ملاكمين سيدخلون الاستحقاق المقبل، وهم خليل ابراهيم وسعدي طارق ومرتضى احمد وكرار كاظم ومرتضى رعد وحيدر عبد الرضا وجعفر عبد الرضا، وفي المقابل يستعد شبابنا ايضا للدخول في غمار بطولة العرب وتحتضن فعالياتها العاصمة المصرية القاهرة بالشهر المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد الملاكمة يحتفي بأبطال اللعبة ) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتحاد الملاكمة يحتفي بأبطال اللعبة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).