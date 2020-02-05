حرق خيام للمتظاهرين في “ساحة الصدرين” بالنجف وتسجيل 5 أصابات

2020/02/05 | 19:05 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف: شهدت ساحة الصدرين، صدامات جديدة بين اصحاب القبعات الزرق (التيار الصدري) والمتظاهرين المعتصمين.وأفادت أنباء بان الصدامات تطورت لاحقا الى حرق بعض خيام المتظاهرين فضلا عن تسجيل 5 أصابات.

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