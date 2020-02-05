2020/02/05 | 19:12 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد شهود عيان، اليوم الاربعاء، باصابة أكثر من 10 متظاهرين بجروح مختلفة نتيجة المصادمات مع انصار الصدر.

وقال الشهود لـ"الغد برس"، انه "اصيب أكثر من 10 متظاهرين بجروح متفاوتة نتيجة صدامات مع انصار مقتدى الصدر في ساحة الصدرين وسط النجف".

واضاف ان "قرابة الـ ٦ متظاهرين تعرضوا لحالات طعن بسكاكين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع عدد الاصابات من المتظاهرين نتيجة المصادمات مع انصار الصدر في النجف) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع عدد الاصابات من المتظاهرين نتيجة المصادمات مع انصار الصدر في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).