مهاجم الاستقلال الايراني يغيب عن لقاء الشرطة

2020/02/05 | 19:12 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

تعرض نادي استقلال طهران الى ضربة موجعة بغياب احد لاعبيه.

وتلقى الاستقلال خبرا باصابة نجم الفريق شیخ دیاباته قبل مباراة الديربي امام بيرسبوليس.

وبحسب تقارير من النادي فان دياباته لن يكون امام الشرطة في دوري ابطال اسيا.

وسيواجه نادي الشرطة نظيره الاستقلال في اربيل بأولى مبارياته في دوري ابطال اسيا.

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