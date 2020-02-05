الكعبي يشدد على حماية الثروة النفطية ويدعو الى التعاون لتحقيق ذلك

2020/02/05 | 19:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..شدد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي على وجوب حماية الثروة النفطية سيما المتعلقة في موضوعة الية إحالة عقود الشركات والتحقيق الدائم في جولات الترخيص ، فضلا عن تجهيز وتوزيع وتصدير الطاقة وعمل المصافي.ودعا الكعبي عند ترؤسه اليوم الاربعاء ،اجتماعا خاصا للجان النفط والطاقة ، والنزاهة ، والمالية ، والقانونية،الى تعاون ” […]

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