صور.. قتلى وجرحى باشتباك

2020/02/05 | 19:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر، اليوم الاربعاء، بسقوط قتلى وجرحى، خلال محاولة انصار التيار الصدري "القبعات الزرق"، ازالة خيم المتظاهرين في مدينة النجف.

وقال المصدر لشفق نيوز ان "3 اشخاص قتلوا، فيما اصيب 11 اخرون، اثر اشتباك بين النصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والمتظاهرين في مدينة النجف".

ووجه الصدر، وبعد تكليف محمد علاوي بتشكيل الحكومة، "القبعات الزرق" بالتنسيق مع القوات الامنية في اعادة الدوام الرسمي، وفتح الطرق التي اغلقها المحتجون في المناطق التي تشهد تظاهرات في العراق.

وابلغ شهود عيان شفق نيوز، ان ما يعرف باصحاب "القبعات الزرق" حاولوا فض اعتصام بساحة الصدريين في النجف، الا ان المحتجين رفضوا ليقع احتكاك يتطور لاشتباك بالايدي والعصي اصيب على اثره عدة معتصمين.

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