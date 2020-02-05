في الوثبَة.. إصابة /٤/ مُحتجّين بـ «كُرات حديديّة»

2020/02/05 | 19:20 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق لطالما كانَت #الحكومة_العراقية، ومنذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية في تشرين الأول من العام الماضي، تُنكر الإصابات في صفوف المتظاهرين، وإن أرادَت أن تبيّن أن القمع موجود، فهي […]

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