قوات سوات تسيطر على الوضع في ساحة الصدرين بالنجف

2020/02/05 | 19:31 - المصدر: بغداد اليوم

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قوات سوات تسيطر على الوضع في ساحة الصدرين

يتبع ........

بغداد اليوم - النجف

حصلت (بغداد اليوم)، مساء الاربعاء، على مقطع فيديو يظهر لحظة توجه القوات الامنية الى ساحة الصدرين في محافظة النجف.

وكان مصدر أمني قد افاد، الأربعاء (05 شباط، 2020) بأن محافظ النجف، لؤي الياسري، وقائد شرطة المحافظة، فائق فليح،

بغداد اليوم - متابعة

كشف مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية أن المحادثات الجارية مع السلطات العراقية في شأن تحريك بطاريات "باتريوت" الدفاعية الصاروخية لحماية المصالح الأميركية داخل العراق وصلت إلى مرحلة متقدمة، حيث تأمل واشنطن أن يتم إيصاله

بغداد اليوم-الديوانية

أعلنت شرطة محافظة الديوانية، الأربعاء (05 شباط، 2020) عقد اجتماع بحضور العشائر، لمساندة الخطة الأمنية لتأمين التظاهرات في المحافظة.

وذكر بيان لإعلام الشرطة، أن "قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشآت العميد الحقوقي حيدر

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