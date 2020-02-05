مقطع فيديو يوثق تحطم الطائرة وانشطارها الى نصفين في مطار صبيحة باسطنبول

2020/02/05 | 19:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

وثق مقطع فيديو انشطار الطائرة التي هبطت في احد مطارات اسطنبول بوقت سابق دون وقوع خسائر بشرية .

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