2020/02/05 | 19:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم/ خاص

كشف احد رؤساء اندية دوري الكرة الممتاز اليوم الاربعاء،(5 شباط 2020)،عن توقيع قائمة تضمنت ممثلي 15 ناد المشاركة بدوري الكرة الممتاز تطالب اللاعب الدولي السابق عدنان درجال بالإيفاء بالتزاماته تجاه اتحاد الكرة قبل التلويح بالانسحاب من الدوري.

وقال رئيس النادي الذي فضل عدم ذكر إسمه لـ (بغداد اليوم) إن" الاندية المشاركة بدوري الكرة الممتاز جميعها، وبعد اللقاء بلجنة المسابقات اليوم لمناقشة آلية الدوري الكرة الممتاز سلمت رئيس اللجنة علي جبار قائمة تضمنت توقيع 15 ممثلا عن الاندية المشاركة".

واضاف إن" الاندية التي وقعت الوثيقة طالبت اللاعب الدولي عدنان درجال بالايفاء بالتزاماته في اتفاقات اجتماع اربيل والتنازل عن جميع الدعاوى المقامة ضد الاتحاد بحسب الاتفاق المبرم بين الطرفين والذي قاد اعضاء الاتحاد للاستقالة الجماعية".

وبين " وفي حال عدم ايفاء درجال بوعده ، فأن الاندية الموقعة على الوثيقة ستنسحب من منافسات دوري الكرة الممتاز".

وكانت الاندية الـ 15 قد اجرت اليوم الاربعاء لقاءً تشاوريا مع لجنة مسابقات الكرة حول آلية الدوري واللعب بنظام الدوري من مرحلة واحدة على ان تنطلق المنافسة منتصف شهر شباط الجاري.

بغداد اليوم - متابعة

تنبأت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية بخراب نادي برشلونة لكرة القدم خلال الفترة القادمة، في حال استمر النهج القائم الذي يعتمده مجلس الإدارة والذي يمكن اعتباره بمرحلة التدمير الممنهج حسب وصفها.

وتحت عنوان "بر

بغداد اليوم- بغداد

احتضنت قاعة المؤتمرات في اتحاد الكرة، الأربعاء (5 شباط 2020)، المؤتمر الفني للجنة المسابقات من أجل تحديد آلية الدوري، حيث تم تحديدها من مرحلة واحده والتي تنطلق يوم 16 مِن الشهر الحالي باستثناء فريق الشرطة الذي سيكون بحالة انتظار

بغداد اليوم - بغداد

قررت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، الأربعاء (05 شباط 2020)، اقامة الدوري بطريقة المجموعة الواحدة ومن مرحلة واحدة.

وذكرت اللجنة في بيان صحفي مقتضب أنها " أجرت قرعة خلال اجتماعها في أربيل، وقررت، اقامة الدوري بطريقة المج

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( أندية الممتاز الـ 15 تطالب درجال بالإيفاء بالتزاماته قبل الانسحاب من المنافسة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( أندية الممتاز الـ 15 تطالب درجال بالإيفاء بالتزاماته قبل الانسحاب من المنافسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).