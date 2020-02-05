400 عسكري أميركي سيشغلون بطاريات صواريخ “باتريوت” لحماية السفارة الأميركية والمنطقة الخضراء ببغداد

2020/02/05 | 19:32 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن- متابعة “ساحلت التحرير” كشف مسؤول رسمي في وزارة الدفاع الأميركية، أن المحادثات الجارية مع السلطات العراقية في شأن تحريك بطاريات “باتريوت” الدفاعية الصاروخية لحماية المصالح الأميركية داخل العراق وصلت إلى مرحلة متقدمة، حيث تأمل واشنطن أن يتم إيصالها في … Readmore

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