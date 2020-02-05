2020/02/05 | 19:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس نادي الحدود :نظام الدوري عادل لجميع الفرق ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس نادي الحدود :نظام الدوري عادل لجميع الفرق ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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