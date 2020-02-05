وزارة الثقافة الكوردستانية تغلق عدداً من القنوات التلفزيونية

2020/02/05 | 19:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الثقافة والشباب في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، انها قررت اغلاق عدد من القنوات التلفزيونية بسبب عدم التزامها بتعليمات تقديم البرامج الخيرية.

وجاء في كتاب رسمي للوزارة اطلعت عليه شفق نيوز، انها قررت ايقاف بث قنوات داهين وسروشت والتصوف وكومل واسمان وu2 لمدة اسبوع واحد اعتبارا من تاريخ اليوم الاربعاء، الخامس من شباط الجاري، بسبب عدم التزامها بتعليمات تقديم البرامج الخيرية.

وذكر الكتاب ان الوزارة سبق وان حذرت هذه القنوات مراراً، الا انها لم تلتزم بالتعليمات.

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