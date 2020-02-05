ريتا عودة - ((امْرَأةُ المِيزَان))

2020/02/05 | 20:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ريتا_عودة يا امرأةَ المِيزَانْ،اسْتَردِّي شَغَفَكِبِالحَيَاةِ.هَيَّا..الى مَا وَرَاءَ الحُلْمِ انْطَلِقِي.الحبُّ ثَوْرَةفَثُوريلِتَتَحَرَّري..!هَيَّا،عَلى قُيُودِكِالآنَ..الآنَ..انْتَفِضِي..!يا امرأةَ الأحزَانْ،قَدْ مَضَتِ السَّنَوَاتُ العِجَافُ،فَهَيَّا..مِنْ ضَعْفِكِانْهَضِي.الحُبُّ قُوَّة.مِنْهُ اسْتَمِّدِيطَاقَتَكِ.ش......

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