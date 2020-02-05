2020/02/05 | 20:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فؤاد_النمري يحزنني بالغ الحزن أن الشيوعيين اليوم سواء من هم في القمة أم في القاعدة يجهلون جميعهم جهلاً مطبقاً حقيقة الإشتراكية فينادون بها كنظام اجتماعي مستقر قابل للحياة يقيم العدل والمساواة بين الناس خلافاً لما قال به ماركس وهو أن هناك فترة عبور نحو الحياة الشيوعية وهي الإشتراكية حيث تقوم دولة دكتاتورية البروليتاريا حصراً بإعداد المجتمع للدخول للحياة الشيوعية من خلال إلغاء مختلف الحقوق الموروثة عن المجتمع ا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فؤاد النمري - شيوعيون يجهلون حقيقة الإشتراكية !!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#فؤاد النمري - شيوعيون يجهلون حقيقة الإشتراكية !!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).