دلور ميقري - حديث عن عائشة: بقية الفصل الخامس

2020/02/05 | 20:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري 3 حصلت خاني على مسكن خاص، ولو أنه مؤلفٌ من حجرةٍ بلا نافذة وحمّام لا يقل ارتجالاً.كانت تقضي الوقتَ في شغل الصوف، لتحصّل من خلاله بعضَ المال يعينها على مصروفها.مع أن طعامها كان يأتيها من منزل الأسرة المحسنة، من خلال باب داخليّ.عدا ذلك، كانت تبقى منسية من لدُنهم.تولت مرةً كنّتهم، عيشو، مدّها بقصعة الغداء، وكان بالعادة يُترك قسماً منه للعشاء.أطلت إذاً على خاني سحنةٌ تنطق بالفضول، لكنها لم تخ......

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