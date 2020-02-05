2020/02/05 | 20:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقوق الإنسان تطالب بإعادة بقية الطلبة العراقيين من الصين بغداد – الزمان دعت مفوضية حقوق الإنسان الحكومة إلى إعادة ما تبقى من الطلبة العراقيين في الصين، مشيرة الى أن هؤلاء الطلبة لم يتسنَ لهم الالتحاق بزملائهم العائدين بسبب ظروف خاصة بهم.وقالت المفوضية في بيان امس إنها (تثمن الجهود المبذولة من الجهات […]

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