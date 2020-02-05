2020/02/05 | 20:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلاح نووي أمريكي جديد يطلق من غواصة لمواجهة التهديد الروسي بيلوسي تمزّق خطاب ترامب بعد تجاهله مصافحتها واشنطن – مرسي ابو طوق برز التوتر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بشكل اوضح خلال خطاب (حالة الاتحاد)، الذي القاه ترامب عندما رفض مصافحة بيلوسي عندما مدت يدها اليه […]

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