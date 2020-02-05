2020/02/05 | 20:01 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد حرق خيمهم..توافد الآلاف لساحة الصدرين بالنجف رغم استمرار إطلاق الرصاص (فيديو) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/05 | 20:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد حرق خيمهم..توافد الآلاف لساحة الصدرين بالنجف رغم استمرار إطلاق الرصاص (فيديو)) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد حرق خيمهم..توافد الآلاف لساحة الصدرين بالنجف رغم استمرار إطلاق الرصاص (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).