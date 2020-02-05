مسؤول محلي بالبصرة يتحدث عن اضرار كارثية بسبب ’’البرك النفطية’’ ويؤكد: جهات تستغلها لتهريب ’’الذهب الأسود’’

2020/02/05 | 20:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- البصرة

حذر مدير بيئة محافظة البصرة، وليد الموسوي، اليوم الأربعاء من خطر انتشار ’’البرك النفطية’’ المحافظة.

وقال الموسوي لـ(بغداد اليوم )، ان "هناك نحو 600 بركة من النفط الخام تنتشر في محافظة البصرة دون ان تراعي الجهات المسؤولة مخاطرها البيئية".

وأوضح ان "انتشار البرك النفطية له اثر سلبي كبير على البيئة، حيث تتسبب تلك البرك بانتشار الأمراض وخصوصا الأمراض التي تتعلق بالجهاز التنفسي ".

من جانب اخر، افاد مصدر امني في البصرة لـ(بغداد اليوم)، قيام عصابات "باستغلال البرك النفطية لسحب النفط الخام الموجود فيها وتهريبه".

وبين ان "المهربين يقومون بتعبئة عشرات الصهاريج من النفط الخام ويقومون ببيعها في مناطق شمال العراق".

وفي وقت سابق، اظهرت صور ومقاطع فيديو نشرها ناشطون بيئيون على شبكات التواصل الاجتماعي بركاً نفطية تبتلع الطيور والحيوانات البرّية في جنوب العراق، وتبين الصور حجم كارثة بيئية أخرى تضرب الجنوب العراقي منذ سنين، وتقضي على الطبيعة وكائناتها من دون تحرّك حكومي لإنقاذ هذه الطيور والحيوانات البرّية التي تشكل عصب التنوع الأحيائي في جنوب البلاد.

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