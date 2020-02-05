2020/02/05 | 20:05 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكافحة إجرام بغداد تلقي القبض على عصابة سطو مسلح شرقي العاصمة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/05 | 20:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكافحة إجرام بغداد تلقي القبض على عصابة سطو مسلح شرقي العاصمة) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكافحة إجرام بغداد تلقي القبض على عصابة سطو مسلح شرقي العاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).