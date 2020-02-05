العراق: علاوي يلتقي محتجين والاشتباكات تتواصل بين أصحاب القبعات الزرقاء والحمراء

2020/02/05 | 20:06 - المصدر: فرانس 24

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تستمر الأربعاء الاشتباكات التي اندلعت منذ أيام بين متظاهرين مناهضين للحكومة العراقية ممن باتوا يعرفون بالقبعات الحمراء، وآخرين موالين للزعيم الشيعي مقتدى الصدر من أصحاب القبعات الزرقاء.



وفي هذه الأثناء التقى رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بممثلين عن المحتجين.

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