مصدر: القوات الامنية تسيطر على الوضع في ساحة الصدرين بالنجف

2020/02/05 | 20:14 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر في قيادة شرطة النجف، اليوم الاربعاء، بان القوات الامنية تسيطر على الوضع في ساحة الصدرين.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "القوات الامنية تسيطر الان على الاوضاع في ساحة الصدرين وسط المحافظة".

واضاف ان "القوات الامنية تفرض طوقاً على ساحة التظاهرات".

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