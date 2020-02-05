خروج طائرة ركاب عن مسارها عند هبوطها في مطار صبيحة بإسطنبول وانشطارها إلى نصفين

2020/02/05 | 20:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول- وكالات خرجت طائرة ركاب عن مسارها عند هبوطها في مطار إسطنبول وانشطرت إلى جزئين.وأفادت وسائل إعلام محلية بتحطم الطائرة إثر خروجها عن مدرج في مطار “صبيحة غوكشن” بإسطنبول وتم إخلاء جميع الركاب.وذكرت قناة “سي أن أن ترك” … Readmore

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