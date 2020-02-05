مسعود البارزاني يبحث مع السفير الأميركي ملف تكليف رئيس الوزراء الجديد

2020/02/05 | 20:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، مع السفير الأميركي لدي بغداد ماثيو تولر، آخر مستجدات الاوضاع السياسية في العراق.

وذكر بيان لمكتب البارزاني ان الجانبين ناقشا ملف تكليف رئيس الوزراء الجديد في العراق، مع التشديد على ضرورة حل المشكلات والاستجابة لمطالب المتظاهرين والاستقرار في العراق.

وأضاف البيان، أن اللقاء شهد أيضا التأكيد على تنمية علاقات إقليم كردستان والولايات المتحدة والتنسيق بين الجانبين.

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